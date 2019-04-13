В Україні створені і розширені 13 природних заповідників

11 квітня президент України Петро Порошенко підписав 11 указів про розширення площ природних заповідних земель на більш ніж 80 тис гектарів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Зокрема, створюється національний природний парк “Бойківщина” на Львівщині загальною площею 12 240 га. “Територія має важливе значення як майбутній науковий полігон для моніторингу та розробки дієвих заходів по збереженню рідкісних видів рослин і тварин і дозволить поєднати природоохоронні території України з мережею “Натура-2000″ Польщі”, — написав Остап Семерак.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Також створюється національний природний парк «Нобельский» у Рівненській області загальною площею понад 25 000 га. Він об’єднує природні заплавні комплекси озер і ділянки лісу, де мешкають багато рідкісних видів тварин і птахів. Більшість території нового парку входить до складу «Смарагдової мережі», яка тепер поширюється і на Україну згідно з Бернською конвенцією та Угодою про асоціацію з ЄС.

Через територію нового парку проходить маршрут вузькоколійної залізниці «Антонівка-Зарічне» — найдовшою вузькоколійкою Європи і популярною туристичною атракцією.

Також підписано указ про створення національного природного парку «Кам’янська Січ» — масиву цілинних понтичних типчаково-ковилових степів. Тут також розташована одна з головних святинь українського козацтва — Кам’янська Січ.

Розширено на майже 400 гектарів парк «Синевир», щоб зберегти ділянки древніх лісів і створити міжнародний екологічний коридор вздовж гірського хребта Карпат.

Прибережна акваторія Азовського моря оголошено гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Приморський». Ці місця — кормова база для перелітних птахів, ареал проживання низки рідкісних видів флори і фауни. Сюди приходять на нерест осетер і севрюга.

Документи, підготовлені Міністерством екології, очікували підпису президента кілька років, і ось нарешті до радості екологів та природоохоронних організацій, питання вирішене. Докладний список всіх парків, створення або розширення яких було схвалено президентом, можна знайти на сайті Міністерства екології України.

Читайте також:

Карпатські праліси: чому саме в Україні збереглися найдавніші ліси Європи

Індійці хочуть перетворити ліси Амазонки найбільший заповідник планети