Український письменник припинив співпрацю з «1+1» з-за політики телеканалу

Відомий український дитячий письменник Олександр Дерманський припинив співпрацю з телеканалом «1+1».

Про це Дерманський написав у Facebook.

«На жаль, змушений припинити 11-річну співпрацю з каналом. Спасибі всім, з ким довелося попрацювати за ці роки. Жанна Швидка, Марічка Падалко та всі інші. Спасибі. Ви — справжні професіонали і, переконаний, чудові люди. Може, попрацюємо ще раз десь в іншому місці», — написав Дерманський.

На запитання Укрінформу про причини такого рішення Дерманський відповів, що це — з-за нинішньої політики телеканалу.

«Нічого особливого. Я взагалі фігура не знакова для каналу і працював не в штаті. Так і моя робота, і, відповідно, програма зовсім не причетні до ТСН і політиці каналу. Я був автором дитячої програми «Машенькін кінозал». Тепер не хочу ним бути», — сказав письменник.

Олександр Дерманський — письменник, поет, викладач, літературний редактор, сценарист, автор багатьох популярних книг для дітей.