Парамедику-добровольцю Миколі Волкову потрібна допомога – його важко поранили під Маріуполем. ФОТО

Український парамедик-доброволець Микола Волков був важко поранений під Маруполем. Зараз йому необхідна допомога для лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала Яна Зінкевич.

Вона зазначила: “У нашій родині Госпітальєрів велике горе..

Був тяжко-поранений наш доброволець Госпітальєр, Микола Волков, друг Смурфік

Почуйте його історію. Почуйте чому він ледве не віддав найцінніше – життя.

Я часто чую останній рік-два що добровольців на передовій немає, що нашого батальйону там немає. Я часто чую що війни немає. Я часто чую “мир будь-якою ціною”. Але чи готові ми нести таку ціну? Забути десятки тисяч загиблих та поранених.

Чи готові ми бездіяти і залишити все як є? НІ

Ми не показуємо нашої щоденної роботи. Про нас мало говорять і дедалі більше з’являється враження і думка ніби добровольці нічого не роблять, бо нас там немає.

Але це не так – наш батальйон один з небагатьох хто досі вижив, хто працює на найгарячіших точках фронту і має мудрість зберігати мовчання. Наші Збройні Сили стали дуже сильними, але їм і надалі потрібна допомога. І хто має зараз відношення до війни розуміє – хороші медики та перамедики на ціну золота, а саме таким є друг Смурфік.

Наші Госпітальєри – Герої, кожен з яких щодня перебуваючи на ротації ризикує своїм життям заради інших, не отримуючи визнання, оплати або привілегій.

Тому що наш девіз уже 5 років – “Заради кожного життя!”

З кожним пораненим та кожним загиблим Госпітальєром помирає частинка моєї душі – адже це все мої діти.

Можна було стати за 5 років черствою, байдужою до чужого горя, адже стільки болі неможливо пережити.

Коли вчора після закінчення його операції я сиділа в нього в палаті та тримала його за руку кожна хвилина була нестерпною, але все більше давала надію що він Сильний, він Витримає.

Момент коли потрібно телефонувати родині про смерть або поранення їхньої дитини; момент коли ти чуєш страшні крики та сльози у відповідь для мене – найгірші миті мого життя. Я пам’ятаю кожну таку розмову. В мене уже немає сліз щоб плакати.

Але я розумію, що я не залишу своїх до останього і ВИ можете допомогти мені в цьому.

Микола Волков, друг Смурфік – молодий 20-річний юнак з м.Маріуполь, який з молодого віку був небайдужим до нашої України та її долі. В червні 2018 він пройшов наш навчальний центр, та з 1 липня поїхав на свою першу ротацію у складі нашого батальйону. З осені 2018 року він був закріплений до 8 батальйону УДА “Аратта” та щоденно ніс тяжку ношу добровольця-парамедика.

Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя.

Це надзвичайно щирий та одночасно мужній хлопець, який був готовий понести найбільшу ціну Свободи – життя.

Зараз, нам разом з вами потрібно допомогти залишитись йому на цьому світі, та зробити максимум для його одужання та максимального відновлення. Ти у наших серцях друже Смурфік, і кожен з нас зробить усе, тепер для твого порятунку.

Кожен день на шляху до його одужання буде надзвичайно тяжкий.

У Смурфіка складне кульове поранення в голову, пошкоджена велика частина мозку та кісток.

Зараз він перебуває в політравмі Мечникова, і я вдячна всім, хто долучався і допоміг мені в цю надзвичайно складну добу.

Оскільки Смурфік у комі, зараз ми відкрили для нього картку від нашого батальйону. Вона буде його стільки, скільки потрібно. Він буде під нашою опікою.

(Усі чеки щодо ліків, гігієни й усіх можливих необхідних витрат для Смурфіка я і ті, хто мені допомагатимуть, будемо прикріпляти в цьому пості в коментарях). Через деякий час зробимо один загальний звіт та опишемо поточний стан справ, та самопочуття Смурфіка.

Що ми з вами можемо зробити? Зробити внесок в порятунок Героя та його подальшу реабілітацію та догляд за ним.

Допомогти Герою можна тут:

5168742216949689 Зінкевич Яна Вадимівна. Приватбанк

Картка Миколи Волкова, друга Смурфіка, парамедика батальйону Госпітальєри та бійця 8 батальйону Аратта Української Добровольчої Армії (УДА)

Потрібен максимальний репост, навіть якщо не зможете допомогти ви особисто, це може побачити хтось у вас на сторінці. Репост це також допомога! Адміністратори різних сторінок пов‘язаних з війною, будь ласка розмістіть у себе цю інформацію!

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Слава Герою! Герої не мають помирати, вони мають ЖИТИ і ми повинні зробити все щоб допомогти Миколі боротись за життя!”





Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122072