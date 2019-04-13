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Парамедику-добровольцю Миколі Волкову потрібна допомога – його важко поранили під Маріуполем. ФОТО

13.04.2019

Український парамедик-доброволець Микола Волков був важко поранений під Маруполем. Зараз йому необхідна допомога для лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала Яна Зінкевич.

Вона зазначила: “У нашій родині Госпітальєрів велике горе..

Був тяжко-поранений наш доброволець Госпітальєр, Микола Волков, друг Смурфік

Почуйте його історію. Почуйте чому він ледве не віддав найцінніше – життя.

Я часто чую останній рік-два що добровольців на передовій немає, що нашого батальйону там немає. Я часто чую що війни немає. Я часто чую “мир будь-якою ціною”. Але чи готові ми нести таку ціну? Забути десятки тисяч загиблих та поранених.
Чи готові ми бездіяти і залишити все як є? НІ

Ми не показуємо нашої щоденної роботи. Про нас мало говорять і дедалі більше з’являється враження і думка ніби добровольці нічого не роблять, бо нас там немає.

Але це не так – наш батальйон один з небагатьох хто досі вижив, хто працює на найгарячіших точках фронту і має мудрість зберігати мовчання. Наші Збройні Сили стали дуже сильними, але їм і надалі потрібна допомога. І хто має зараз відношення до війни розуміє – хороші медики та перамедики на ціну золота, а саме таким є друг Смурфік.

Наші Госпітальєри – Герої, кожен з яких щодня перебуваючи на ротації ризикує своїм життям заради інших, не отримуючи визнання, оплати або привілегій.
Тому що наш девіз уже 5 років – “Заради кожного життя!”

З кожним пораненим та кожним загиблим Госпітальєром помирає частинка моєї душі – адже це все мої діти.

Можна було стати за 5 років черствою, байдужою до чужого горя, адже стільки болі неможливо пережити.

Коли вчора після закінчення його операції я сиділа в нього в палаті та тримала його за руку кожна хвилина була нестерпною, але все більше давала надію що він Сильний, він Витримає.

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Момент коли потрібно телефонувати родині про смерть або поранення їхньої дитини; момент коли ти чуєш страшні крики та сльози у відповідь для мене – найгірші миті мого життя. Я пам’ятаю кожну таку розмову. В мене уже немає сліз щоб плакати.

Але я розумію, що я не залишу своїх до останього і ВИ можете допомогти мені в цьому.

Микола Волков, друг Смурфік – молодий 20-річний юнак з м.Маріуполь, який з молодого віку був небайдужим до нашої України та її долі. В червні 2018 він пройшов наш навчальний центр, та з 1 липня поїхав на свою першу ротацію у складі нашого батальйону. З осені 2018 року він був закріплений до 8 батальйону УДА “Аратта” та щоденно ніс тяжку ношу добровольця-парамедика.

Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя.

Це надзвичайно щирий та одночасно мужній хлопець, який був готовий понести найбільшу ціну Свободи – життя.

Зараз, нам разом з вами потрібно допомогти залишитись йому на цьому світі, та зробити максимум для його одужання та максимального відновлення. Ти у наших серцях друже Смурфік, і кожен з нас зробить усе, тепер для твого порятунку.

Кожен день на шляху до його одужання буде надзвичайно тяжкий.

У Смурфіка складне кульове поранення в голову, пошкоджена велика частина мозку та кісток.

Зараз він перебуває в політравмі Мечникова, і я вдячна всім, хто долучався і допоміг мені в цю надзвичайно складну добу.

Оскільки Смурфік у комі, зараз ми відкрили для нього картку від нашого батальйону. Вона буде його стільки, скільки потрібно. Він буде під нашою опікою.

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(Усі чеки щодо ліків, гігієни й усіх можливих необхідних витрат для Смурфіка я і ті, хто мені допомагатимуть, будемо прикріпляти в цьому пості в коментарях). Через деякий час зробимо один загальний звіт та опишемо поточний стан справ, та самопочуття Смурфіка.

Що ми з вами можемо зробити? Зробити внесок в порятунок Героя та його подальшу реабілітацію та догляд за ним.

Допомогти Герою можна тут:

5168742216949689 Зінкевич Яна Вадимівна. Приватбанк
Картка Миколи Волкова, друга Смурфіка, парамедика батальйону Госпітальєри та бійця 8 батальйону Аратта Української Добровольчої Армії (УДА)

Потрібен максимальний репост, навіть якщо не зможете допомогти ви особисто, це може побачити хтось у вас на сторінці. Репост це також допомога! Адміністратори різних сторінок пов‘язаних з війною, будь ласка розмістіть у себе цю інформацію!
(Також будь ласка пишіть в коментарях +, або будь-яке слово, так цей пост зможе побачити більше людей!)

Журналісти різних видань, зверніть будь ласка на це увагу, і за можливості розмістіть цю інформацію у себе.

Слава Герою! Герої не мають помирати, вони мають ЖИТИ і ми повинні зробити все щоб допомогти Миколі боротись за життя!”



Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122072

 

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