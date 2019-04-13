Гройсман втік від Порошенка до Зеленському: «не привід для відставки»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що не збирається йти у відставку після перемоги на виборах Володимира Зеленського.

Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.иа».

Так, у четвер, 11 квітня, чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не буде йти у відставку після перемоги Володимира Зеленського.

«Вибори Президента — не привід для відставки прем’єра. Думаю, ми будемо працювати до жовтня», — розповів Гройсман.

На питання, чи готовий він, що після приходу Володимира Зеленського відбудеться заміна значної частини міністрів, він розповів, що таке рішення має прийняти саме глава держави. При чому воно повинно бути підтверджено парламентом.

Також Гройсман розповів, що зараз він не дивиться на президентські рейтинги. І сказав, що краще всього буде дочекатися офіційних результатів від Центральної виборчої комісії.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», насмішкою Кабміну Гройсмана над громадянами назвали в «Опозиційній платформі – За життя» зниження на 17 копійок ціни на газ для населення. У політсилі також відзначили, що в процесі митного оформлення газу під час ввезення на територію України його вартість знизилася на 14,5%, а значить — влада має намір і далі заробляти на корупційних схемах, продаючи населенню втридорога так званий європейський газ.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні дозволив НАК Нафтогаз продавати споживачам газ за ціною нижчою, ніж 8,55 грн за 1 кубічний метр. Про це розповів під час заходу прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Так глава уряду України зазначив, що нова постанова дозволяє НАК Нафтогаз продавати блакитне паливо споживачам за ціною нижче встановленої раніше. Для цього Гройсман доручив міністру Носалику довести дану інформацію до керівництва НАК Нафтогаз.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», глава українського уряду Володимир Гройсман з’явився на виборчу дільницю у рідній Вінниці з дружиною Оленою і віддав свій голос на виборах президента-2019. Відповідне відео розміщено на сторінці чиновника в Facebook. Багато політики, кандидати в президенти, чиновники та відомі особистості вже проголосували на поточних виборах. Не став винятком і Володимир Гройсман.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram