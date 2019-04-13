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Герої АТО заступилися за Зеленського і дали потужний відповідь Порошенко: «мовчати на потоки бруду не буду»

13.04.2019

Українські військові дали потужний відповідь чинному президенту України Петра Порошенка, на його заяву про «слабкому головнокомандуючому».

Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.іа».

За весь період виборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського посипалося чимало фейків, для того щоб хоч якось знизити його рейтинг.

Зараз в штабі Порошенка «тиснуть» на те, що чинний гарант зарекомендував себе як сильного і ефективного головнокомандувача ЗСУ. І, що нібито Володимир Зеленський не зможе зайняти таку ж потужну позицію.

Так, команда Порошенка продовжує активно розвивати тему про те, що кандидат в президенти Володимир Зеленський не зробив нічого для української армії.

Але незважаючи на це в першому турі більшість військових віддали свій голос саме за Володимира Зеленського. І тепер вони стали на захист слуги народу від фейків і провокацій. Військові почали публікувати фото на яких видно, що Зеленський в якості волонтера не раз побував у зоні АТО.

«Тут багато питань задають з приводу допомоги кварталівців нашим захисникам. Вирішив поритися в пам’яті телефонів і зробити спеціально альбом. Багато фоток втрачено, та й не скрізь в той час можна було знімати. Самі хлопці ніколи на цьому не піарилися, однак я мовчати на потоки бруду не буду. Те, що бачив і знаю, завжди готовий підтвердити», — написав український військовий.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в штабі Зеленського відкрили таємницю і розповіли, що запропонують українцям, якщо їхній кандидат переможе у другому турі виборів. Команда кандидата в президенти розкрила заготовлений план дій. Про це повідомили експерти команди Зеленського Руслан Стефанчук і Данило Гетманцев. План складається всього з 10 пунктів, серед яких є і секретний.

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Нагадаємо, що в конфлікті Володимира Зеленського та його друга дитинства і співзасновник «Квартал 95» Дениса Манжосова з’явилися свідки. За словами Манжосова, 11 квітня він дав прес-конференцію, де багато розповів про слузі народу. Український актор та ведучий Юрій Кот розповів, що особисто бачив сварку Зеленського та Манжосова. За його словами, в той день Манжосов, будучи п’яним, образив Зеленського.

Також портал «Акценти» писав, що кандидата в президенти України Володимира Зеленського помітили в літаку під час перельоту в Париж, багато пасажири зробили селфи.
Про це повідомляє портал «Обозреватель». Володимир Зеленський прямував на зустріч з президентом Франції Эммануелем Макроном. Відома українська модель Марія Орлова поділилася знімком з Зеленським в соціальній мережі Instagram.

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