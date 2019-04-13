Вчені розповіли, до чого насправді призведе глобальне потепління: «це зрівняється з Чорнобилем і Фукусіми»

Вчені розповіли, що глобальне потепління може призвести до масштабної катастрофи, яку можна порівняти з аваріями на Чорнобилі та Фукусімі.

Про це повідомляє інформаційний портал «Politeka».

Так, вчені розповіли, що в льодовиках міститься велика кількість ядерних опадів. Дослідники взяли проби з майже 20 льодовиків, і скрізь вони виявили радіонукліди.

Якщо вони почнуть танути, то може трапитися ще один викид радіації, на зразок таких, які трапилися в Чорнобилі та Фукусімі. Вчені розповіли, що така радіація може перебувати на льодовиках кілька десятків років.

Вчені відзначили, що одними з перших, хто може постраждати від наслідків танення льодовиків з радіацією, є пастухи і тварини, яких вони випасають.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», дослідники з Массачусетського технологічного інституту, Прінстонського університету і Гарвардського університету визначили безпечний рівень емісії аерозолів в атмосферу для відображення сонячного світла і зниження зростання глобального потепління. Про це повідомляє портал «Меганаука». Сонячна геоинженерия може бути єдиним ефективним способом боротьби з наслідками зміни клімату без шкоди для навколишнього середовища.

Нагадаємо, що екологи попередили про глобальну катастрофу, яка насувається на Землю. Про це повідомляє портал «Україна нова». Інститут досліджень державної політики у Великобританії опублікував дослідження, що вплив людства на екологію Землі досягло своєї межі. Почалася ера руйнування навколишнього середовища, суспільство та світову економіку чекає глобальний колапс.

Також портал «Акценти» писав, що в Києві повели прес-конференцію, на якій обговорювалися нагальні проблеми дефіциту водних ресурсів у майбутньому і скорочення їх кількості сьогодні. Головним посилом стали дослідження, проведені групою активістів «Чистий Дніпро». В результаті досліджень вдалося встановити рівень забезпеченості водними ресурсами Київської області та всієї України.

Нагадаємо, що Льодовик Бранта в Антарктиді покривається мережею тріщин, які з’являються на його поверхні і йдуть глибоко в замерзлу воду. З-за цього від нього скоро може відколотися величезний айсберг, розмір якого складе 1,7 тис. квадратних кілометрів (це в два рази більше площі Нью-Йорка).

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