Медики розповіли про унікальні властивості яблучного оцту: «бореться з раком і освіжає подих»

Вчені розповіли про унікальні властивості яблучного оцту. Виявляється регулярне його вживання може значно поліпшити здоров’я.

Про це повідомляє інформаційний портал «hronika».

Допоможе позбавитися від зайвої ваги

Яблучний оцет здатний посилювати процеси обміну речовин і детоксикації в організмі. Саме це допомагає знижувати жир, і худнути.

Знижує артеріальний тиск і холестерин

Кислота, яка міститься в яблучному оцті знижує кров’яний тиск та поганий холестерин. Вживання оцту допоможе уникнути серцево-судинні захворювання.

Захищає від раку

Оцет може знищити ракові клітини і зменшити пухлини. Яблучний оцет володіє залужнюючих ефект, оскільки сприяє лужному середовищі організму, а багато інфекції та віруси не можуть жити в лужному середовищі.

Покращує травлення

У яблучному оцті містяться 5 видів пробіотиків, вони живляться корисними бактеріями в кишечнику. Це сприяє гарному травленню.

Освіжає дихання

Яблучний оцет володіє антибактеріальними властивостями і успішно вбиває бактерії і віруси в порожнині рота.

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