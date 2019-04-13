Путін люто осоромився в церкві: «Їх в пеклі з оркестрами чекають»

Російський президент Володимир Путін безглуздо зганьбився на публіці.

Про це передає Политека.

На цей раз Володимир Путін осоромився під час візиту в відреставровану церкву Воскресіння Христового.

Про це у своєму мікроблозі Twitter написав пропагандист Дмитро Смирнов.

«Володимир Путін навів членів Радбезу відреставровану церкву Воскресіння Христового Катерининського палацу в музеї-заповіднику «Царське село», — йдеться у публікації.

Користувачі з сарказмом відреагували на пост російського пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін може похвалитися за майже 20 років правління лише церквами.

«Там і залишаться…Музейні експонати», «Крім церков більше не чим похвалитися», «Оболванивать легше, ніж вчити і лікувати. Тому церков, та побільше, побільше», «Весь кооператив «Озеро» в зборі або когось не вистачає?», «Треба було самоспалення їм там влаштувати», «Що характерно, всіх присутніх чекає Пекло», «Їх в Пеклі з оркестрами чекають, а вони розгулюють по церквах. Богомольці», — жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, що армія РФ з-за своєї кричущої помилки в черговий раз опинилася в центрі безглуздого скандалу, який бурхливо висміяли в соціальних мережах. Координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук опублікував у Facebook відео, що доводить нерозторопність російських солдатів.

Також портал «Акценти» писав, що президент Російської Федерації Володимир Путін спровокував невеликий міжнародний скандал, поспішивши похизуватися знанням іноземних мов. Нещодавно лідер Росії провів робочу зустріч з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовен, стенограма якої з’явилася на офіційному сайті Кремля. Під час цієї зустрічі відбулася доволі незручна ситуація. Говорячи про відносини Росії і Швеції, Володимир Путін зазначив, що вони розвиваються, незважаючи на труднощі.

Нагадаємо, що в соціальних мережах продовжують знущатися над путінськими найманцями, які приїхали на український Донбас захищати місцевих жителів від міфічних бандерівців. В ході бойових зіткнень такі найманці отримують каліцтва і залишаються інвалідами.

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