З чого почати день, щоб бути здоровим: експерти розкрили головний секрет

Багато хто звик починати день з процедур догляду за собою, а з чашки кави і відкривши соцмережі на своєму смартфоні.

Але такий підхід не вірний і не несе нічого корисного для вашого здоров’я. Про це пише «lenta».

Давайте розберемося з яких ранкових процедур потрібно починати свій день.

Всі ми чистимо зуби вранці, але потрібно обов’язково пам’ятати про такий важливий занятті, як чистка мови. При цьому ти позбудешся від бактерій, неприємного запаху з рота, а також захворювань ротової порожнини.

Багато хто знають, як важливо відновлювати питної баланс після сну. Нагрій некип’ячену, фільтровану воду до гарячого стану, але не доводь її до кипіння. У воду можна додати сік лимона і м’яту і пити перед прийомом їжі.

Тепла води з лимоном покращує обмін речовин і готує організм до прийому їжі. Варто доля що їсти потрібно не відразу, а почекати 20-30 хвилин. Також можна після або під час вживання води з’їсти ложку меду. Мед повинен бути натуральний і свіжий.

У ньому міститься велика кількість фруктози і глюкози, які дають організму енергію, сприяють поліпшенню мозкової діяльності та підвищенню працездатності.

Після сніданку полощіть рот розчином води з перекисом водню. Змішайте 5-7 крапель 3 % розчину перекису з 50 мг чистого некип’яченої води. Полоскання допоможе позбутися неприємного запаху з рота. Це відмінна профілактика здоров’я ясен і легке відбілювання зубів.

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Суспільство

Зараз дуже популярно стало тобто гранолу на сніданок. Це швидко, смачно, але не корисно. Багато часто плутають гранолу з мюслями, але варто розуміти, що це два абсолютно різних продукту.

Цей продукт можна назвати низькокалорійним, в 100 грамах гранолы міститься близько 480 калорій. І головний мінус — недобросовісні виробники, які намагаються здешевити продукт і замість меду використовують підсолоджувачі і ароматизатори. Великим плюсом буде додавання до суміші насіння льону, який відомий своїм позитивним впливом на травлення.

Нагадаємо, що шкідливий продукт може бути дієтичним.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені розвінчали популярний міф про дієту.

Також Hyser писав, що вчені назвали продукти, які вбивають мозок.