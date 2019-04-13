Apple оновила веб-інтерфейс для подкастів: що змінилося

Apple зробила свій інтерфейс більш зручним для навігації.

Компанія оновила веб-інтерфейс, передає gg. Тепер користувачі Apple Podcasts можуть лушать прямо в браузері, не переходячи в iTunes.

Тепер епізоди будуть доступні в веб-браузері і для кожного є спеціальна сторінка з подробицями та нотатками. Веб-інтерфейс як і раніше надає можливість перейти на iTunes для того, щоб читати огляди або отримувати доступ до графіків трендів.

Для того, щоб подивитися подкасти Apple, натисніть кнопку «Play» на цікавій сторінці.

Компанія Apple придумала нову захист від подряпин для своїх гаджетів.

Нова патентна заявка Apple стосується нового покриття iPhone і Mac, передає «Patently Apple».

D pfobnysq ckjq вводять спеціальний полімер, який робить частки твердими. Завдяки цій функції корпусу пристроїв будуть більш стійкими до подряпин і ударів.

Таким чином, рідкий полімер, який використовується для формування сполучного полімеру, може бути акриловим, складним поліефіром або TEOS. До того ж використовують алмазоподобные вуглецеві матеріали.

Ці покриття цілком можуть наносити на iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, AirPods і інші гаджети. Він також підходить для корпуса телевізора.

Раніше повідомлялося, що Apple запідозрили в обмані.

Експерти засумнівалися в цінності фотокамер XS Max і iPhone XS. Так з’ясувалося, що компанія Apple 34,50 долара за одиницю. Це набагато дешевше, ніж така ж апаратура у конкурентів. Наприклад, камери Samsung Galaxy S10 стоять сорок чотири долари, а в Huawei P30 Pro комплект чотирьох задніх камер має ціну в п’ятдесят шість доларів.

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Суспільство

Виявилося, що корейський і китайський еталон смартфонів конкретно переплачує порівняно з Apple.

При цьому дисплей компанії Huawei P30 Pro має ціну в сто десять доларів, а вартість моделі XS Max становить счто двадцять доларів. Ціна дисплея Galaxy коштує сто двадцять п’ять доларів.

Виявилося, що націнка на айфоне становить шістдесят відсотків, для Galaxy — п’ятдесят сім відсотків, а в Huawei це становить шістдесят п’ять відсотків. При цьому ціна продукції Apple більше ніж в три рази вище.

Також повідомлялося, що iCloud додаток з’явиться на просторах Microsoft Store.

Якщо корпорація з Купертіно не буде скасовувати проект iCloud, це буде друге додаток Apple в Microsoft Store. Першою була програма iTunes, введена в 2018 році.

Це буде дуже до речі, тому що Microsoft має безліч недоліків. З-за спеціальною політики компанії платформа не має додатків від більшості компаній-конкурентів, у тому числі Apple і Spotify.

Нагадаємо, Apple відроджує MacBook Pro.

Як повідомляв Hyser, Apple розробила нове захисне покриття для своїх гаджетів.

Також Hyser писав, що Apple викрили в обмані з камерами iPhone