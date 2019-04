Колекція з 80 рідкісних Porsche знищена вибухом: що сталося

Вибух газопроводу в місті Дарем, штат Північна Кароліна, частково знищив одну з найпрестижніших вінтажних колекцій та рідкісних Porsche.

В ній було більше 80 автомобілів. Про це пише «infocar».

Колекція престижних машин складалася з ультрасучасних супергибридов, як 918 Spyder до самого старого зі збережених примірника 356.

Photo from a bystander taken directly after the explosion pic.twitter.com/qbsKgGByqG

— Jason deBruyn (@jasondebruyn) April 10, 2019

За повідомленням місцевих ЗМІ, пожежники прибули на місце відразу після того, як отримали повідомлення про те, що робітники, які ремонтували тротуар, пробили газопровід. Почалася евакуація людей з сусідньої кав’ярні і будівельної фірми.

Незабаром пролунав вибух, який знищив будівлю, а разом з ним частково зруйнував приміщення з унікальними автомобілями. З 2015 року колекція вважалася кращою в Америці.

До неї входили переважно унікальні версії дорожніх «Порше», в тому числі омологовані для доріг загального користування гоночні машини 50-60-х років. Колекцію місцевого жителя Боба Инграма можна назвати захоплюючим оглядом історії автомобільного дизайну».

Відома компанія Porsche має кілька унікальних автомобілів, яких випустили в невеликій кількості примірників. Приміром модель 984, яка важила цілих вісімсот вісімдесят кілограм. Рухати таку махину доводилося сильному двигуну 135 кінських сил. Оригінальну модель компанія також представила у вісімдесят сьомому році двадцятого століття.

Також в 2002 компанія розробила кабріолет з трьома дверима. Основою моделі, яку назвали Cayenne Cabrio, був позашляховий автомобіль. Але керівництво не схвалив це.

Раніше ми писали, що компанія Porsche хоче ввести обмеження на перепродаж своїх авто. Дана схема може застосовуватися при продажу автомобілів лімітованої серії, які часто клієнти купують і відразу ж перепродують, заробляючи на цьому.

