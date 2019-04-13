Мудрі для здоров’я людини: що це і як правильно виконувати

Здавна відомо, що руки людини володіють вродженою цілющою силою, яку століттями використовували при різних захворюваннях.

Мудрі — це жести або положення рук, які впливають на наш фізичний, емоційний і душевний стан, пише gazeta.

Хтось вкладає в мудрі духовний сенс, хтось сприймає як гімнастику для пальців, здатну передати енергетичні потоки в організмі. Різні положення пальців замикають або звільняють енергетичні канали. Крім того, роблячи ту чи іншу мудру, ми впливаємо на біологічно активні точки долонь і пальців рук.

Кожному пальцю руки відповідає певна енергетика. Вказівний палець пов’язаний з пізнанням, мудрістю і впевненістю в собі.

Наприклад, верхня фаланга великого пальця — це «проекція» голови. Безіменний і середній пальці відповідають правій і лівій нозі, а мізинець і вказівний пальці — правій і лівій руці.

Не обов’язково знати велику кількість мудрий — достатньо однієї, яка допоможе вам вирішити проблему. Але виконувати її слід протягом 21 дня. Вважається, що буквально через кілька днів після початку її виконання, ви відчуєте її дію на організмі.

ПриватБанк зробив термінове заяву: доведеться чекати

Економіка

Фахівці рекомендують практикувати мудрі тричі на день, тримаючи руки в потрібному положенні приблизно 3-5 хвилин. Пауза між ними повинна становити в середньому 1 хвилину.

З найпоширеніших виділяють:

Мудра знання. Це один з найпопулярніших мудрий, який використовується для концентрації розуму.

Дозволяє гармонізувати біологічний ритм, нормалізує артеріальний тиск; усуває тривогу, напруження та занепокоєння; допомагає впоратися з депресією і занепадом сил; покращує пам’ять, стимулює розумову функцію, пробуджує резервні можливості людини.

Мудра зосередженості. Одна з найпопулярніших в буддизмі. У більшості зображень руки Будди складені саме в цю мудру. Ця мудра добре заспокоює думки і допомагає знайти спокій почуттів і розуму, повну концентрація уваги. Ця мудра також використовується для залучення успіху, благополуччя і довголіття.

Мудра «Щит Шамбали». Цей жест багатьом знайомий за фільмами про бойових мистецтвах, де він використовується у вигляді привітання. Однак істинне значення — невидимість для сил зла і зберегти від негативних впливів. Ця мудра допоможе захистити від вібрацій агресивного середовища, наприклад, коли ви знаходитесь в приміщенні, де панують негативні емоції. Якщо ви самі піддалися негативу, використовувати «щит» протягом 2-5 хвилин, і вам стане легше.

Мудра «Стріла Ваджра». «Стріла Ваджра» — це концентрована енергія у вигляді грозового розряду, згусток енергії. Виконання цієї мудри концентрує цілющу енергію каналів і направляє її подумки для нормалізації судинних порушень. Тому в якості профілактики цю мудру корисно робити при гіпертонії, серцево-судинних захворюваннях і порушеннях кровообігу.

Мудра «Чаша Чандмана». У східній міфології «дев’ять коштовностей» символізують духовне багатство життя. З них складається тіло, розум і свідомість людини, а також навколишній світ. Збираючи ці скарби воєдино за допомогою цієї мудри, ми єднаємося з природою і знаходимо гармонію між собою і навколишнім світом. Повна чаша — символ благополуччя і достатку. На фізичному плані мудра допомагає вилікувати захворювання шлунка, покращує процес травлення, усуває застійні явища в організмі. На емоційному — вирішує комунікативні проблеми.

Мудра неба. Мудра приносить відчуття спокою, доброти, любові і допомагає відчути стабільність. А також посилює позитивність мислення і знищує деструктивні програми в підсвідомості. Використовуйте цю мудру, коли відчуваєте, що вам потрібні додаткові сили, щоб впоратися з усіма справами. На фізичному рівні мудра покращує слух і роботу щитовидної залози.

Мудра землі. Покращує кровообіг у всьому тілі, посилює терпіння і витривалість, підвищує концентрацію, допомагає зміцнити слабкі кістки, зменшує слабкість, втома і розумовий застій, очищає шкіру, надає їй природне сяйво. Також допомагає набрати вагу тим, хто страждає від недостатньої маси тіла.

Мудра в перекладі з санскриту означає «друк» або «замок». Є й інша версія походження назви: «муд» перекладається як «радість», а «ра» — «починати» або «дарувати». Спочатку мудрий було дев’ять, вони відповідали різним етапам медитації. Зараз їх налічується близько 180.

Нагадаємо, як продовжити життя, скоротивши ризик ранньої смерті. Так, медики стверджують, що містяться в рослинній їжі вітаміни і мінерали способи продовжити життя. Відповідні висновки за підсумками дослідження зроблені вченими з США, що представляють Університет Тафтса.

Вчені в рамках роботи провели аналіз даних, отриманих в ході дослідження за участю 27 тисяч добровольців віком від 20 років. В процесі опитування респонденти відповідали на запитання про своє харчування протягом доби і розповідали, які харчові добавки приймали за останні 30 днів. Спостереження за станом здоров’я учасників наукової роботи велися шість років, за цей період померли близько 3,6 тисячі громадян, притому більше 800 випадків викликані раком, ще 945 — серцево-судинними проблемами.

Нагадаємо, що лікар розкрила секрети міцного сну.

Як повідомляв Hyser, медики розповіли, як уникнути онкологічних захворювань.

Також Hyser писав, що медики розповіли, при якому зір не можна сідати за кермо автомобіля.