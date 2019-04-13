Боєць ВСУ жорстко розкритикував Порошенка в лютій мови: «Це наші рабовласники»

Українець жорстко висловився про чинного президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє інформаційний портал «politeka».

Зараз вся Україна спостерігає за політичними подіями, які відбуваються в нашій країні перед другим туром президентських виборів. Так боєць ВСУ Олександр Таргонський не витримав такого напруження, і вирішив висловити все, що він думає про президента Порошенко та його прибічників.

Він розповів, що чинна влада його вже дістала. Також він в грубій формі звернувся до тих, хто підтримує Порошенко.

«Цю «команду молодості нашої» я вже бачив. Як по мені, то з мене досить. А Ви, ті, хто називає себе «справжніми патріотами України» не можете з ними розлучитися ??? Так і йдіть разом з ними за кордон !!! за*лікарню !!! Вибачте за грубість, але дістало все, що відбувається в крайні три доби» – написав Він на своїй сторінці в соціальній мережі.

Багато користувачів мережі підтримали Олександра своїми коментарями.

«Еліта корупційних схем!», «Интеллекруалы))) приємно оку», «Це наші рабовласники», «Жах! Подивитися на них і таке враження, що потрапив у дурдом! Вид психічно ненормальних людей»,- такі коментарі залишили під постом Олександра користувачі мережі.

Автор посту не соромився відстоювати свою позицію і увійшов у конфронтацію з коментаторами, які виступали за Порошенка.

«Я Зеленського неодноразово бачив на промке в Авдіївці . Куди він приїжджав з виступами в 72 -шу бригаду. Неодноразово! І під обстріл! До речі, без супроводу і охорони. Бачив я на фронті і нашого гаранта, коли під кожним кущем лежав спецназ і державна охорона», — написав він.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», політтехнолог Михайло Подоляк на своїй сторінці в соцмережі Facebook відреагував на так звані «переговори» Петра Порошенка і Володимира Зеленського в ефірі програми «Право на владу». Так політтехнолог Подоляк написав довгий піст. У ньому він зазначив, що чинний президент програє через нерозуміння принципів виборчої кампанії, яку веде його опонент.

Нагадаємо, що кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко обговорили в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» тему проведення передвиборних дебатів, що супроводжувалося певною перепалкою між ними. У відповідь на пропозицію Порошенку прибути в студію телеканалу Зеленський включився в ефірі по телефону і повідомив, що знаходиться у Франції, про що відомо чинному главі держави.

Також портал «Акценти» писав, що якщо Володимир Зеленський виграє другий тур виборів, Верховну Раду можуть розпустити достроково. Про це повідомляє «ГолосUA». Народний депутат Юрій Дерев’янко зазначив, що український парламент можуть розпустити, якщо Володимир Зеленський стане переможцем другого туру виборів. Він аргументував це тим, що передвиборчі обіцянки Зеленського не можуть втілитися в життя при нинішньому складі ВР.

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