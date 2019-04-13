Медики розповіли, кому корисно їсти баклажани: важлива інструкція

Дієтологи розповіли, про унікальні властивості баклажана. За змістом білка його можна прирівняти до м’яса.

Про це повідомляє інформаційне видання «changeua».

Щоб вибрати хороший баклажан, потрібно звертати увагу на плодоніжки. Які охоплюють краєчок баклажана, їли вони зелені, а не сухі значить баклажан свіжий. Його поверхня повинна бути гладкою і блискучою, але не слизькою.

Може бути таке, що вам попадеться баклажан з гіркотою. Але не треба засмучуватися, від неї можна швидко позбутися. Для цього овоч слід вимочити у воді. Після такої процедури вся гіркота зникне.

Що цікаво, так це те, що при приготуванні баклажани краще не солити. Все тому, що вони і так містять у собі чимало солі.

Також баклажан дуже корисний для жіночого здоров’я. Він вирівнює рівень статевих гормонів, так як має легке экстрагенно подібну дію.

Варто відзначити, що баклажани варто вживати в сезон невеликими порціями щодня. А поєднувати їх краще всього з травами та іншими овочами.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», у списку продуктів харчування з протипоказаннями присутній на перший погляд зовсім нешкідливий фрукт – банан. Вчені з’ясували, що банани містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Вони багаті калієм і магнієм. Завдяки цим речовинам вони роблять благотворний вплив на роботу серцево-судинної системи. Також банан допомагає наситити мозок киснем.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день морква вважається одним із самих смачних і доступних овочів. Вона багата вітамінами і мікроелементами, які дозволяють захистити організм від різних захворювань і зміцнити імунітет. Лікарі вказують на те, що морква здатна вилікувати такі хвороби, як авітаміноз. Вона захищає зуби і порожнину рота від карієсу і запалень.

Також портал «Акценти» писав, що щоденне вживання жмені волоських горіхів здатне значно змінити експресію генів і уповільнити розвиток пухлинного процесу у разі раку грудей. До такого висновку прийшли вчені з Університету Маршалла (США) в результаті випробувань на мишах, а також з участю жінок. Результати дослідження опублікував журнал Nutrition Research.

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