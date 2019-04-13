Розкрито секретний план Порошенко: зірвати вибори і залишитися

рист Ростислав Кравець розповів про те, що в запасі у чинного президента України Петра Порошенка може бути хитрий план. Цей план, на думку юриста, припускає зрив другого туру виборів.

Таємна карта з виборами може бути розіграна президентом в крайньому випадку. Але Кравець вважає, що такий хід згодом принесе президенту не вигоди, а програш. Про це йдеться в пості Кравця, який він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Юрист Ростислав Кравець розповів, що в штабі Порошенка розглядають таку можливість зняття його кандидатури з виборів. У цьому випадку, щоб стати президентом Зеленський повинен буде набрати більше 50% голосів.

Так юрист пояснив, що Порошенко повинен був це зробити не пізніше, ніж за 12 днів до другого туру. Але цього не сталося. Однак Кравець розповів, що в законодавстві немає чіткої вказівки на санкції проти кандидата, який знімається з другого туру голосування.

«Залишилося зовсім не довго, щоб дізнатися, чи буде розіграна саме ця карта. А приводом для зняття кандидатури може бути що завгодно. Правда це буде виглядати як беззастережна капітуляція і наслідки її можуть бути — повна втрата контролю над централізованою державною владою в Україні», — зазначає Кравець.

Крім того, для діючого гаранта Порошенко такий хід не стане найкращою PR-кампанією на наступних виборах у Верховну Раду. Крім того, Кравець зазначив, що зняття своєї кандидатури Порошенка приведе до загрози суверенітету.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що політтехнолог Михайло Подоляк відреагував на «переговори» Порошенко і Зеленського в ефірі програми «Право на владу». Свою думку він виклав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що чинного президента Петра Порошенка можуть викликати на допит по корупційних справах після завершення його терміну.

Також Акценти писав про те, що кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко обговорили в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» тему проведення передвиборних дебатів, що супроводжувалося певною перепалкою між ними.

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