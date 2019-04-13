Археологи виявили останки таємничого літаючого монстра

Кубинські вчені виявили велику кількість останків птерозавра при розкопках в регіоні Дамухи провінції Сьєнфуегос в центральній частині острова. Фахівці відзначають, що рептилія проживала у крейдяний період (145 млн — 66 млн років тому).

Знахідка була зроблена дослідником Карлосом Рафаелем Борхесом Селленом, проте вивчити її змогли і фахівці департаменту наук про Землю Університету Монтани в США. Вони і визначили, якого саме виду стародавніх мешканців планети могли належати останки.

«Птерозавры були літаючими рептиліями, які жили з кінця тріасового періоду близько 205 млн років тому до кінця крейдового періоду — епохи їх вимирання — 65 млн років тому. Вони харчувалися морською рибою, яку ловили за допомогою низького польоту», — пояснює Борхес Селлен.

Птерозавры були першими хребетними, які підкорили повітря, їхні крила були утворені мембраною зі шкіри та інших тканин і кріпилася до подовженому четвертого пальця передньої кінцівки.

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