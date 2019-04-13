Геращенко сказилася і тицьнула безглуздим фейком про Зеленском: «хочу отримати кримінальну справу»

Представник Порошенко у Верховній Раді нардеп Ірина Геращенко звернулася в Міністерство внутрішніх справ з проханням перевірити законність показаних в серіалі «Слуга народу» епізодів. Зокрема, Ірина Геращенко вважає, що потрібно відкрити кримінальну справу на авторів серіалу, сценаристів і виконавця головної ролі. За те, що вони придумали і показали похорон президента і сцени з насильством в парламенті.

Про це віце-спікер сказала під час години запитань до уряду в парламенті, звертаючись до глави МВС Арсену Авакову. При цьому він не був присутній на даному заході. Крім того, Ірина Геращенко попросила розглянути своє прохання, як депутатський запит. Після цього чиновниця пошкодувала про те, що у Верховній Раді не було Авакова. І підтримала ініціативу розслідувати справу про відеоролик, в якому нібито фура збиває Зеленського.

Після цього Геращенко пояснила, що має на увазі епізоди з «Слуги народу», в яких розстрілюють парламент і проводять похорон президента. Однак вона зазначила, що за задумку розстріляти парламент Надія Савченко і її соратник сидять у СІЗО. Після цього чиновниця запитала, чи будуть тепер в Україні саджати у в’язницю за кожен пост в соціальних мережах. Після цього Ірина Геращенко зазначила, що дії поліції повинні бути рівноцінними по відношенню до кожного, хто поширює жорстокість в мережі.

Нагадаємо, Акценти писав про те, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко накинулася з шаленою критикою на кандидата в президенти Володимира Зеленського. Український парламентарій дозволила собі висловити нетривіальну точку зору у своєму Facebook-акаунті.

Також портал Акценти писав про те, що перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (Україна — Росія — ОБСЄ) Ірина Геращенко задекларувала за 2018 рік 957,8 тис. грн доходів, а її чоловік — 23,8 млн грн доходів.

Нещодавно Акценти писав про те, що народний депутат Верховної Ради Антон Геращенко вважає, що ніякого розвороту в бік Росії за президентства Володимира Зеленського не буде.

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