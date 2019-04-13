Десятки невідомих фур: з’явилися тривожні новини з Донбасу

В окупованому Луганську помітили десятки невідомих фур, а також військові “Урали”.

Про це повідомляється на сторінці “Оператор РЛС” у Twitter.

“Луганськ в 16:10 за київським часом біля блокпоста на Розкішному у напрямку з Луганська в Лутугине на узбіччі колоною стояло 17 фур без держ. Номерів. 16:22 МСК -” район 3-го км “- три бортових відкритих військових” Уралу “з особовим складом в бік виїзду з міста “, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що такі ж невідомі фури бачили і в інших місцях, в місті їх зараз десятки. Місцеві мешканці занепокоєні і побоюються провокацій.