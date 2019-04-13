У Непалі експедиція прибере сміття на Евересті

Непал відправить спеціальну експедицію на Еверест для прибирання сміття та евакуації тіл загиблих альпіністів.

Для виконання поставленого завдання влади Непалу будуть координувати свої дії з асоціаціями альпіністів, армією і місцевими організаціями.

«Ми пишаємося Еверестом, але нас часто звинувачують у тому, що ми не може його почистити від сміття. Ми зібралися разом, щоб його прибрати», — заявив керівник відділу туризму Данду Гхимире.

Експрес-інформація по країні

Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Катманду

Найбільше місто – Катманду

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)

Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)

Офіційний мову – непальської

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,548 (145-я в світі)

ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)

Валюта – непальська рупія

Межує з Індією, Китаєм

Відзначається, що протоптанный маршрут до вершини Евересту забруднюють намети, спорядження, порожні газові балони і навіть людські екскременти.

Експедиція повинна початися 25 квітня.

Вісім учасників експедиції піднімуться на висоту 6400 метрів. Дві команди по три людини по черзі будуть підніматися на висоту 7950 метрів, де будуть збирати сміття на засніжених схилах.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Непалі встановлять вікові обмеження для сходження на Еверест.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

«Альпіністка в бікіні» замерзла під час сходження

Екстремальне селфи над горами Непалу

Група альпіністів загинули в Непалі при сходженні лавини