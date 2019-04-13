Disney представив перший трейлер дев’ятого епізоду “Зоряних війн”

Крім того, Disney будує у Каліфорнії парк розваг, присвячений “Зоряним війнам”.

Студія Disney на фестивалі Star Wars Celebration 2019 у Чикаго представила перший трейлер дев’ятого епізоду «Зоряних війн», який отримав назву “Сходження Скайуокера”.

Дев’ятий епізод завершить трилогію сиквелів космічної саги, повідомляє Meduza.

Режисером і сценаристом картини став Джей Джей Абрамс, який зняв сьомий епізод “Зоряних війн”.

Головні ролі у стрічці виконали Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек і Джон Бойега.

Також у фільмі з’являться персонажі Марка Хемілла і померлої в 2016 році Керрі Фішер. Крім того, Біллі Ді Вільямс, який грав контрабандиста Ленд Калріссіан в оригінальній трилогії “Зоряних воєн” повернувся до своєї ролі.

У 2018 році компанія Disney разом з Lucasfilm презентувала мультсеріал за мотивами саги “Зоряні війни”.

Крім того, Disney будує у Каліфорнії парк розваг, присвячений “Зоряним війнам”.

“Зоряні війни: Останні джедаї” показали другий результат за касовими зборами в історії США.

Нагадуємо, що на технологічній виставці CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі представили світловий меч, який здатний витримати справжній бій.

Фото: vkurse.ua