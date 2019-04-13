Екс-прокурор США Марта Берш заперечує, що її звали в команду Зе





Американський екс-прокурор Марта Берш заявляє, що не отримувала пропозиції від команди кандидата в Президенти України Володимира Зеленського очолити Генеральну прокуратуру у разі його перемоги на виборах. Про це повідомляє інтернет-видання Texty.org.ua.



«Українські медіа поширили інформацію про те, що кандидат в Президенти Володимир Зеленський запропонував посаду генерального прокурора Марти Борщ (Martha Boersch, правильну українську вимову Бьорш або Берш). Ми запитали, чи дійсно вона готова працювати генпрокурором — і вона сказала, що отримала таку пропозицію «, — йдеться в повідомленні.



Марта Берш стала відомою в Україні завдяки тому, що була прокурором у справі екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка. Згодом вона залишила державну службу та заснувала власну юридичну компанію. Також в 2017 вона висунула свою кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України, однак згодом її відкликала. Вона пояснила своє рішення щільним графіком роботи.



Як повідомлялося, днями в команді Зеленського сказали, що в разі перемоги на виборах лідер «95 кварталу» може призначити новим генпрокурором екс-прокурора США Марту Борщ.