СБУ викрила пропагандистку, за завданням ФСБ агитировавшую проти виборів

Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили в Донецькій області ватницу, яка в інтернеті займалася дискредитацією виборчого процесу в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.







«Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до зміни державного кордону України. Також зловмисниця популяризувала терористичні організації «Д/ЛНР», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що вона напередодні виборів Президента України в різних групах соцмереж розповсюдила більше дванадцяти тисяч повідомлень з закликами до зміни державного ладу і втручання у виборчий процес.



Діяльність пропагандистки координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України. Певну частину матеріалів для розповсюдження в інтернеті вона отримувала від представників терористичного «міністерства інформації ДНР».



Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем проживання зловмисниці комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.



В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігурантці справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.



