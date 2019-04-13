Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили в Донецькій області ватницу, яка в інтернеті займалася дискредитацією виборчого процесу в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до зміни державного кордону України. Також зловмисниця популяризувала терористичні організації «Д/ЛНР», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вона напередодні виборів Президента України в різних групах соцмереж розповсюдила більше дванадцяти тисяч повідомлень з закликами до зміни державного ладу і втручання у виборчий процес.
Діяльність пропагандистки координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України. Певну частину матеріалів для розповсюдження в інтернеті вона отримувала від представників терористичного «міністерства інформації ДНР».
Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем проживання зловмисниці комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.
В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігурантці справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
СБУ викрила пропагандистку, за завданням ФСБ агитировавшую проти виборів
Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили в Донецькій області ватницу, яка в інтернеті займалася дискредитацією виборчого процесу в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.