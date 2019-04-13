Українець отримав 7 років і 8 місяців в’язниці за планування теракту в Миколаєві

В Одесі до 7 років 8 місяців позбавлення волі засуджено 52-річного громадянина України, який планував теракт у Миколаєві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

У 2015 році, перебуваючи в Одесі і періодично відвідуючи Миколаїв, налаштований радикально негативно до діючої влади обвинувачений вступив у терористичну групу.

До неї входили ще п’ятеро чоловіків, які займалися розробкою планів для руйнування стратегічних об’єктів, дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території двох областей, залякування населення терактами з використанням саморобної вибухівки.

Під час обшуків у одного з них правоохоронці виявили в гаражі саморобний вибуховий пристрій з електродетонатором. Дану вибухівку зловмисники мали намір привести в дію в Миколаєві.

Угруповання викрили співробітники УСБУ в Одеській області. Вищезгаданий фігурант був затриманий 5 липня 2015 року.

Чоловікові інкримінувалася участь в діяльності терористичної групи, підготовка до вчинення терористичного акту, придбання і зберігання вибухового пристрою, він засуджений до покарання у вигляді 7 років 8 місяців позбавлення волі.

Судовий розгляд щодо п’яти решти учасників терористичної групи триває.