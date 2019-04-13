Екс-партнер Кононенко по енергобізнес Дмитро Крючков повертається в Україну і готовий дати свідчення проти оточення Порошенко

В Україну 15 квітня екстрадують екс-нардепа і підприємця Дмитра Крючкова.

Нагадаємо, що навесні минулого року він був затриманий у Німеччині за запитом НАБУ, але потім вийшов на свободу під заставу, і жив у Мюнхені. НАБУ веде розслідування про розкрадання в «Запоріжжяобленерго» близько 1,4 млрд гривень. У причетності до шахрайській схемі з виведення грошей з компанії підозрюється Гачків.

Дмитро Крючков очолював компанію «Энергомережа», під неофіційним управлінням якій знаходились кілька обленерго, компанія «Центренерго», «Київенерго ” холдинг» і ряд ТЕЦ, включаючи Одеську та Миколаївську. Раніше Гачків входив в оточення народного депутата від БПП і правої руки президента Петра Порошенка Ігоря Кононенко, якого називають «смотрящим» за українською енергетикою.

Пізніше Гачків порвав з Кононенко, і розповів ЗМІ про схеми, за допомогою яких оточення Порошенко виводило з державних підприємств величезні гроші.

Зокрема, «Країна» писала про схеми заробітків на «Центренерго» і Одеському припортовому заводі. Крючков також входить до ради кредиторів «Центренерго» і по-суті, через суд заблокував приватизацію цього об’єкта, яка, за його словами, планувалася на користь людей Кононенко.

Пізніше «Схеми» оприлюднили інформацію, що багатомільйонні доходи від діяльності очолюваної Крючковим «Энергомережи» отримали президент Порошенко, глава його адміністрації Ігор Райнин та Ігор Кононенко.

8 березня 2019 року Гачків відмовився від статусу політичного біженця в Німеччині і написав заяву в Федеральне відомство юстиції цієї країни про згоду на видачу українській стороні. З тих пір, тобто, вже більше місяця, він чекає екстрадиції в Мюнхені.

Але, як видно, наші правоохоронці не поспішають повертати Крючкова на батьківщину.

«Німці в шоці від того, що відбувається — Крючкова ніхто не забирає. Тільки після того, як українські журналісти почали телефонувати в Генпрокуратуру і цікавитися, чому гальмується екстрадиція Крючкова, процес зрушився з мертвої точки. За законодавством, у правоохоронців є 40 днів на екстрадицію. Але, як вдалося дізнатися з власних джерел, у Генпрокуратурі справа Крючкова «стояло на контролі» до 26 квітня. Тобто, його не хотіли пускати в Україну до закінчення виборів», — розповіла «Країні» помічник Крючкова Світлана Кузьмінська.

Крючков прибуде до Києва о 18.00 рейсовим літаком МАУ. Звідти його, швидше за все, доставлять в НАБУ. Туди ж прибудуть адвокати Крючкова. Згідно з українським законодавством, протягом 48 годин суд має обрати запобіжний захід Гачків і визначити суму грошової застави.

Оточення Дмитра Крючкова повідомляє, що той має намір співпрацювати зі слідством. Крючков планує дати інтерв’ю ЗМІ, в яких докладно розповість про діючих в українській енергетиці схемах і причетності до них перших осіб країни.

У той же час кілька нардепів вже заявило про небезпеку, яка може загрожувати життю Крючкова, і звернулися до міністра МВС Арсену Авакову з проханням забезпечити його безпеку.