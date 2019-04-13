Зустріч Макрона із Зеленським: пояснили причину запрошення від президента Франції

Французький президент Еммануель Макрон зустрівся з учасниками другого туру президентських виборів в Україні – чинним главою держави Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським. Зустріч з діючим президентом України була офіційною, а от з кандидатом у президенти Зеленським – цілком засекреченою.

Зустріч з українськими політиками анонсували на офіційному сайті президента Франції.

У французькому виданні Le Monde спробували пояснити неоднозначні дії Еммануеля Макрона.

«Зацікавленість Зеленським з боку Франції без сумніву є феноменом. Цей новачок на політичній сцені України, який бачить себе таким собі «українським Макроном», зміг за кілька місяців позбутися своїх суперників», – зазначили у виданні.

Також вони додали, що Володимир Зеленський залишається досить неоднозначним щодо своїх планів. Зокрема, це стосується і конфлікту з Росією.