Зеленський і Порошенка ведуть себе так, ніби виборців немає, – експерт

Ефір на «1+1» з Порошенком та Зеленським кожен розтлумачив по-своєму. Обидва кандидати на пост президента ведуть себе так, ніби виборців немає.

Про це 24 каналу розповів журналіст, медіаексперт Отар Довженко.

За словами медіаексперта, прихильники Зеленського побачили, як він поставив на місце поганого Порошенко. Прихильники Порошенко – все навпаки.

Ефір на «1+1» – це той випадок – що б не зробили Зеленський і Порошенко, це підтверджує погляди і переконання, симпатії, антипатії їх прихильників. І зараз змінити переконання тих, хто вже визначився з вибором, неможливо. Йдеться тільки про те, щоб мотивувати тих, хто не хоче йти на вибори або не визначився, за кого голосувати,

– каже Отар Довженко.

При цьому експерт відзначає, що все, що відбувається після першого туру президентських виборів – стадо провокацій. І це починає дратувати. Виборці хотіли б почути від кандидатів відповіді на важливі питання: що з Росією, НАТО, ЄС. Буде ринок землі, як боротися з корупцією. Замість цього дебати, аналізи. Зеленський повторює, що його назвали бидлом, малоросом, хоча Порошенко цього не говорив. Порошенко, зазначає Довженко, теж постійно говорить якісь змістовні речі.