Починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де обов’язково будуть питання звільнення українських заручників і військовополонених, – Президент Порошенко

Президент України Петро Порошенко у Парижі повідомив, що під час сьогоднішніх зустрічей було обговорено питання звільнення українських заручників і військовополонених і ця тема буде винесена на заплановану зустріч Нормандського формату.

Глава держави під час включення на телеканалі «Інтер» наголосив, що на переговорах і у Франції, і у Німеччині піднімав питання щодо звільнення українських заручників.

«Причому з Президентом Франції Еммануелем Макроном окремо підняв питання про нашого журналіста пана Романа Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі. Що перша леді Франції піклувалася про його долю. І Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою, щоб Путін дотримався свого слова, звільнив українця Сущенка і щоб він якнайскоріше повернувся додому», – розповів Петро Порошенко.

Також читайте: САМІТ У НОРМАНДСЬКОМУ ФОРМАТІ МОЖЕ ВІДБУТИСЬ У ТРАВНІ, – ПОРОШЕНКО

Також Президент розповів, що акцентувалася увага на звільненні 24 українських моряків, які є військовополоненими і над якими Росія не має жодної юрисдикції. «Вони мають бути негайно і безумовно повернуті додому разом з військовим майном і поверненням свободи судноплавства в Керченській протоці», – сказав він.

Глава держави також підняв питання звільнення політв’язнів з в’язниць Росії та з окупованих територій і захисту прав кримських татар, які брутально порушуються саме напередодні виборів.

«Ми чітко скоординували і ці кроки – і в Берліні, і в Парижі були дані відповідні доручення. І ми рішуче починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де в порядок денний обов’язково будуть включенні і ці питання», – підкреслив Петро Порошенко.

Джерело: Радіо Свобода