Житель Нідерландів став біологічним батьком дітей 49

Він володів клінікою по штучному заплідненню.

Власник клініки штучного запліднення в Нідерландах використовував власну сперму і став біологічним батьком 49 дітей. Це підтвердили дані генетичної експертизи. Ян Карбаат помер у 2017 році у віці 89 років.

Таким чином був зачатий Джої Хуфдман. “Для мене ці результати багато значать”, – зізнається він. Тепер я зможу перевернути сторінку і заспокоїтися, продовжити своє життя. Пошуки зайняли 11 років”.

Клініка діяла в місті Барендрехт і була закрита в 2009 році з-за адміністративних і фінансових порушень.

Адвокат Тім Бютерс каже: “Сьогодні 49 осіб з точністю дізналися про свою генетичну спорідненість”.

За даними слідства, Ян Карбаат кілька десятиліть економив на біоматериалі, користуючись законом про анонімності донорів.