Порошенко відвідає «Олімпійський» 14 квітня – Адміністрація президента

Адміністрація президента Україна проводить акредитацію на відвідання главою держави Петром Порошенком НСК «Олімпійський» у неділю, 14 квітня.

Згідно з розміщеним на сайті Адміністрації президента анонсу, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК «Олімпійський». Вхід для акредитованих журналістів з 13:00 по паспортах і редакційними посвідченнями.

Нагадаємо, Петро Порошенко сподівається, що він і шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський, нарешті, матимуть можливість проінформувати суспільство про свої плани по розвитку держави.

«Я дуже сподіваюся, що мій опонент почує мене, що ми, нарешті, перейдемо до змістовних дискусій, що ми нарешті будемо мати можливість проінформувати суспільство про свої програми, плани, чітких напрямки в розвитку держави, бачення майбутнього України і українців. І дати можливість отримання всебічної інформації, щоб вибір українців був свідомим і щоб ніхто не намагався «втюхати» Україні «кота в мішку», – додав Петро Порошенко.

Президент упевнений, що дебати мають відбутися на «Громадському» 19 квітня як передбачено законом в 20:00 і 14 квітня на «Олімпійському» стадіоні.

«Ще раз хочу повторити запрошення панові Зеленському на стадіон. Стадіон, так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте», – підкреслив президент.

«Що я очікую на наступному тижні? Хочу підкреслити, чекаю розумного і відповідального вибору українського народу», – зауважив президент.