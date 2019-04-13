«Передсмертна агонія»: психолог оцінила атаку Порошенко на Зеленського під час «телефонних дебатів»

Поведінка президента Петра Порошенка під час його «телефонних дебатів» Володимиром Зеленським можна порівняти з «передсмертною агонією», заявила психолог Ірина Костенко.

«Коли він вже з останніх сил стримуючи агресію, намагається проявляти свої лідерські якості. Також, може грати свою роль втома, роздратування, замішання розуміти, що результат очевидний. У Зеленського теж йде емоційний зрив, накопичена втома і агонія перед успішним виходом, коли ти знаєш, що журавель в руках. А хто-то починає псувати нерви», — підкреслила вона в коментарі Главреду.

У той же час експерт охарактеризувала Порошенко як пасивно-агресивного чоловіка, який намагається вибити грунт з-під ніг свого опонента.

Вона вважає, що Порошенко не в змозі адекватно оцінювати власні дії і вважає, що до них ставляться несправедливо, або неправильно їх розуміють.

«У нього були перелякані очі. Часто люди, які нервують, переживають і розуміють, що не в змозі контролювати ситуацію, проявляють це в міміці і жестах. на підсвідомому рівні це звучить так – я не можу контролювати ситуацію, але ось є ручка, яку я можу контролювати. Порошенко активно перебирав пальцями, коли говорив з одним з гостей студії», — пояснила психолог.

У той же час, за її словами, не можна назвати несподіваний прихід Порошенка в студію 1+1 його беззастережною перемогою.

«Це не перемога. Адже ніким не була оголошена війна. Він прийшов як незапрошений гість і думав, що виграє. Але так не сталося», — додала Костенко.