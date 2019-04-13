В тілі людини бактерії обмінюються генами швидше, ніж у природі

«Горизонтальний перенос генів вважається основною силою обміну генетичною інформацією на Землі. Це дозволяє мікроорганізмам адаптуватися і процвітати, але такий обмін також важливий для здоров’я людини. Є деякі бактерії, які не можуть жити поза нашого тіла, а є ті, без яких ми не можемо жити ми. Чітке розуміння цього явища буде мати важливе значення для громадської охорони здоров’я, оскільки поява патогенів з множинною лікарською стійкістю в результаті горизонтального поширення генів, стійких до антибіотиків, стало глобальною проблемою», — стверджують американські генетики.

В ході своєї роботи вони побудували десятки тисяч «генеалогічних дерев» бактерій, які колонізують організм людини. Якщо співвіднести їх з мікробними генами, фахівці з’ясували, які гени були успадковані, а які стали результатом горизонтального переносу генів.

«Ми вивчали пов’язані з людиною мікроорганізми, оскільки вони, як відомо, відіграють ключову роль у підтримці здоров’я і обміні речовин. Ми розрахували швидкість і напрям переносу генів — хто кому що передав — для понад тисячі еталонних бактеріальних геномів, відібраних у рамках проекту «Мікробіом людини» Національного інституту охорони здоров’я США», — говорить співавтор дослідження Аршан Насир.

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Бактерії були взяті з шести ділянок людського тіла: кишечника, шкіри, порожнини рота, крові, сечостатевої системи і дихальних шляхів.

«Горизонтальний обмін між мікробами в нашому організмі приблизно на 30% вище, ніж на іншій планеті. Це означає, що наші тіла надають унікальну нішу і сприяють інноваціям на рівні мікробів», — стверджує співавтор роботи Густаво Каетано-Анольес.

Близько 40% обміну генами сталося серед бактерій, що живуть у тих же ділянках тіла. Решта 60% включали обмін генами між бактеріями в різних тканинах — наприклад, між організмами в кишечнику та крові. У всіх випадках перенесення генів був найбільш поширеним серед близькоспоріднених організмів, незалежно від того, вони займали одні й ті ж або різні тканини організму. Фактично, як повідомляють дослідники, обмін генами між організмами в різних ділянках тіла походив з більшою швидкістю, ніж обмін генами між віддалено родинними бактеріями, що живуть в тих же місцях.

Метод HGTree, який автори розробили для цієї роботи, можна використовувати для точного визначення того, які гени були успадковані «по вертикалі» в процесі репродукції, а які були отримані від інших мікробів за допомогою горизонтального переносу генів. За словами дослідників, це призведе до кращого розуміння еволюції мікроорганізмів і людини.

За матеріалами Scientific Reports

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