У Кривому Розі рецидивіста, який намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку, відпустили на свободу

8-річна Влада з Кривого Рогу Дніпропетровської області грала у дворі на майданчику, коли до неї підійшов незнайомий чоловік і запропонував цукерку. «Щедрим дядьком» виявився 39-річний рецидивіст (на фото), який відсидів 10 років за педофілію. Пригостивши дівчинку солодощами, незнайомець повів її в бік покинутого дитячого садка.

Підозрілу поведінку чоловіка помітив їх сусід, пенсіонер Володимир Степанович, який знав, що той недавно повернувся з колонії.

— У мене хворі ноги, — пояснює кореспонденту Володимир Степанович. — Я кинувся за ними. Поки дошкандибав, так він вже і почав роздягати її. Почув мене, відштовхнув дівчинку. Вона вискочила, почала швиденько застібати гудзики…

Перелякана дівчинка хотіла втекти, але збоченець почав втиратися в довіру до дитини.

— Рецидивіст сказав, що у нього вдома донька Юля і вона, мовляв, запрошує Настю до себе в гості, — розповідає журналіст Артур Терещенко. — Дівчинка повірила і пішла за ним.

У квартирі, куди маніяк привів дівчинку, звичайно, ні дочки, ні інших дітей не було. Зате тут було повно іграшок і цукерок. А ще — дитячу білизну та інші речі.

— Коли ми зайшли до нього, він сказав мені сідати на диван, — розповіла Влада. — Я села. Він став гладити мене. А коли почав розстібати блузку, я втекла.

— Перехожі побачили, ка підозрілий чоловік заводить дівчинку в під’їзд, і зателефонували на «102», — розповіла спікер Криворізького міського відділу поліції Оксана Лексонен. — Опергрупа приїхала швидко і затримала зловмисника у нього вдома. Дівчинка на той момент вже була в безпеці — вона прибігла додому, розповіла про все мамі, і та відразу ж написала заяву в поліцію. Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 156 Кримінального кодексу україни — розбещення неповнолітньої.

Дівчинка відчула сильне емоційне потрясіння. Їй потрібна допомога психолога.

— У той день Влада прибігла додому вся в сльозах, — розповіла «Надзвичайним новинам» мама дівчинки Наталя Петрун. — Тепер вона боїться ходити в школу, гуляти на вулиці. Їй страшно, що він її буде переслідувати.

Це, на жаль, не виключено — адже маніяк-рецидивіст… на волі. У поліції пояснили, що поки що у слідства немає достатньої доказової бази, щоб обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою…