Порошенко: Звернемося до Росії, щоб вона забезпечила світ

Для того щоб забезпечити пасхальне перемир’я на Донбасі, Україна звернеться до Росії. Про це заявив глава держави Петро Порошенко в Twitter.

«Буде звернення до РФ, щоб вона забезпечила перший крок імплементації світу», — заявив глава держави.

Як повідомляли раніше, Петро Порошенко розповів, що канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюель Макроном говорив про способи припинення війни на Донбасі і звільнення полонених.