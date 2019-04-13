Порошенко: Звернемося до Росії, щоб вона забезпечила світ

Для того щоб забезпечити пасхальне перемир’я на Донбасі, Україна звернеться до Росії. Про це заявив глава держави Петро Порошенко в Twitter.
«Буде звернення до РФ, щоб вона забезпечила перший крок імплементації світу», — заявив глава держави.
Як повідомляли раніше, Петро Порошенко розповів, що канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюель Макроном говорив про способи припинення війни на Донбасі і звільнення полонених.
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