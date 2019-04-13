Силове звільнення Донбасу є маревних варіантом – Селезньов

Владислав Селезньов стверджує в статті, опублікованій виданням “Главред”, що ідея визволити окуповану частину Донбасу силовим шляхом, є божевільною.

На думку екс-спікера Генштабу ЗСУ, нинішнє військово-політичне керівництво країни не вибере цей варіант, оскільки він неминуче призведе до великих втрат серед мирного населення.

Владислав Селезньов переконаний, що військово-політичне керівництво України не буде приймати рішення про звільнення непідконтрольної Києву частини Донбасу військовим шляхом. Експерт пояснив, що насправді така ідея є просто божевільною. Силовий сценарій – це повне руйнування міст, що, в свою чергу, призведе до величезних втрат серед мирних громадян. Цього українського керівництво допустити точно не хоче.

Також Селезньов вважає, що з-за виборів Україна опинилася в стані турбулентності. Практично всі кандидати у президенти пропонували власні варіанти вирішення проблеми Донбасу, але більшість пропозицій зводилося до врегулювання конфлікту політичними і дипломатичними інструментами.