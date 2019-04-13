У Камеруні сепаратисти викрали дітей заради викупу

Діти були викрадені, коли допомагали батькам у полі.



Злочинці викрали шістьох дітей на заході Камеруну заради отримання від батьків викупу.

“Діти були викрадені, коли допомагали батькам у полі. Ми не знаємо, де вони знаходяться зараз. Спочатку викрадачі вимагали викуп, але не виходили на зв’язок після того, як зрозуміли, що батьки заплатити не можуть”, – сказав Амія Балисе Ндонгана, високопоставлений чиновник камерунського регіону Фонго Тонго, де відбулося викрадення.

За його словами, п’ятеро з викрадених дітей були хлопчиками і одна дівчинка. Хоча відповідальність за викрадення на себе жодна з організацій не взяла, влада підозрює в скоєнні злочину збройних сепаратистів.

“У минулому вони вже здійснювали напади на цей регіон, тому нам відомо, що саме вони викрали дітей. Служби безпеки почали ретельні пошуки. Ми сподіваємося, невдовзі дітей врятують цілими і здоровими”, – підкреслив Ндонгана.

Сіньхуа пояснює, що Фонго Тонго знаходиться у франкомовному Західному регіоні, який межує з англомовним Північно-західним регіоном, в якому вже довгий час тривають зіткнення між сепаратистами і урядовими військами.