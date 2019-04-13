Порошенко залишив Україну в руїнах, «країну чекає страшне»: ці дані шокують

В мережі спливли несподівані подробиці поточного президентського терміну Петра Порошенка. Так, відомий філософ і публіцист Сергій Дацюк розкрив журналістам очі на те, як насправді проявила себе «команда Порошенка» за 5 років його президентства.

Так, на думку відомого філософа, Україна відійшла від демократичних принципів, і стала на шлях знищення громадянського суспільства, передає Politeka.

На думку Дацюка останні п’ять років президентства Порошенко в Україні ознаменувалися бумом олігархів з їх згубним впливом на демократичні засади країни і громадянське суспільство сформоване після Майдану 2014 року. Таким чином, через невизнання реально існуючих проблем і деребан кредитів від МВФ Україна виявилася на гачку у серйозних гравців світової політики.

«Олігархія фактично п’ять років працювала на розкол країни. Звичайно, цього дуже допомагала Росія. Але Україна не визнавала, що є війна, не опиралася збройних чином, а сподівалася на зовнішнє управління і потрапила під його вплив. МВФ давав кредити олігархам, а не суспільству», — пояснив Дацюк.

При Порошенко на думку Дацюка стався куди більш важливий розкол. Так, Дацюк стверджує, що в Україні вперше відбувся розкол на рівні засобів масової інформації у суспільстві. Згідно думку філософа на даний момент країна вже розколота ментально і обов’язки майбутнього президента буде входити важлива місія по відновленню країни, щоб не допустити втрату державності для українського народу.

«Коли суспільство вже розколота, а суспільна свідомість знищено, це лише питання часу і конкретних форм, як це може статися (мається на увазі розкол країни — ред.). Може бути просто територіальний розкол. Може бути регіональний розкол, коли певні регіони просто не будуть визнавати над собою владу центру. Може бути розкол на рівні бюджету, тобто відмовляться перераховувати гроші в державний бюджет», — підсумував Дацюк.

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