Скептики не вірили, та дарма: український спортсмен зробив немислиме і здивував весь світ

Український боксер Василь Ломаченко відправив у нокаут свого супротивника боксера Кроллу в нокаут у четвертому раунді.

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко здобув вражаючу перемогу над обов’язковим претендентом Ентоні Кроллу з Великобританії. Боксерський поєдинок виявився одностороннім. Весь бій українець Ломаченко майстерно наносив удари своєму противнику. В результаті цього бій завершився у четвертому раунді беззастережною перемогою українського спортсмена.

Василь Ломаченко завдав хук справа в голову Кролле. Після цього британець впав, а суддя зарахував перемогу українцю. Перед цим у третьому раунді Кролла побував у стоячому нокдауні біля канатів.

Поєдинок між українцем і Ентоні Кроллою з Великобританії пройшов в Лос-Анджелесі. Бій став першою обов’язковим захистом титулу WBA для Ломаченко. Після цього українець викликав на бій американця Майки Гарсію.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що український боксер і чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко повідомив про те, з ким хоче битися в майбутньому і, хто може бути його суперником. Ломаченко розповів, що більш оптимальним суперником на цей момент є Ентоні Кролла, з яким він зустрінеться 12 квітня.

Також Акценти писав про те, що Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з британцем Ентоні Кроллою.

Зокрема, відкрите тренування «Ломи» пройшла в досить легкому форматі і з морем позитиву і жартів. Так, один з журналістів поставив запитання Василю з приводу, власне, самої підготовки, на що наш боксер у жартівливому стилі прокричав у мікрофон: «чого ти кричиш на мене, я не можу зрозуміти?! Угомонись! Зрозумів мене?!».

Крім того, Акценти повідомляв про те, що українські спортсмени продовжують радувати країну своїми успіхами. Цього разу боксер Олександр Гвоздик без особливих проблем захистив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі у поєдинку проти француза Дуду Нгумбы. Так, Олександр Гвоздик не залишив шансів французькому боксеру Дуду Нгумбе, відправивши того в технічний нокаут ще у п’ятому раунді. Тріумфальний для харків’янина бій проходив у Філадельфії.

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