Пасажири бояться користуватися «Укрзалізницею»: український поїзд став жорстоким полем бою, є жертви

Один з українських регулярних поїздів став місцем кривавого побоїща. Так, за інформацією кількох місцевих груп в соціальних мережах в пасажирському потязі «Харків – Херсон» двоє пасажирів влаштували поножовщину.

Про це повідомляє «Kharkiv Today».

За словами свідків інциденту все почалося з того, що один з молодиків вдарив іншого ножем в шию. Після цього потерпілий вихопив ніж у нападника і «помстився» йому двома ножовими пораненнями в живіт.

Даний інцидент стався в четвер, 11 квітня, приблизно о 18.30 в одному з плацкартних вагонів потяга, який прямував із Харкова до Херсона. Сам інцидент стався на переїзді «Снігурівка-Березенговатая».

Начальник поїзда відразу ж послав за допомогою, на щастя, в поїзді виявилося два медика, які змогли надати грамотну першу медичну допомогу.

«У пасажира з пробитою шиєю відкрилася сильна кровотеча. Медики зупинили його до прибуття швидкої допомоги. І це тільки завдяки тому, що поїзна бригада зреагувала швидко. Медик, що зробила допомогу, сказала, що якби вчасно не зупинили, міг до Березенговатой просто стекти кров’ю», — розповів начальник поїзда.

За словами пасажирів у хлопця, який напав першим вже була судимість за подібні злочини, плюс до всього він хотів витягнути у своєї жертви телефон, поки та спала.

«Начебто почалося все з-за телефону. Це пасажири розповідали, які звуки чули. Хлопець, у якого його вкрали, почав ображати іншого. Той витяг ножа», — додав Жегет.

На станції «Березенговатая» поранених «бійців» забрала швидка медична допомога і відвезла в найближчу лікарню. Поліція ж зайшовши у вагон пройшла до наступної зупинки поїзда для складання протоколу допиту всіх свідків інциденту.

Нагадаємо, неадекватний поляк побив українського актора на очах пасажирів автобуса.

У Варшаві викладач з Університету кардинала Стефана Вишинського напав з кулаками на відомого українського актора Артема Мануйлова.

Раніше портал Акценти писав, що неадекватні копи исколотили киянина на очах у перехожих.

Також портал Акценти повідомляв, що мережа розбурхало відео, де водій маршрутки б’є пасажира.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram