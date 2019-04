Зеленський зробив несподіваний крок і заручився підтримкою могутнього союзника: українці в екстазі, «Приємно дивитися»

Зеленський здивував українців виклавши на своїй офіційній сторінці кілька знакових знімків з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як відомо днями Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, з-за чого він не зміг прийти на прямий ефір з Порошенком на канал «1+1».

Кілька фото зі знаковою зустрічі фаворита президентської гонки з’явилися на його офіційній сторінці в Instagram.

Підписав Зеленський знакова фото лаконічно і просто «Дрімтім».

У Макрона повідомили, що однією з головних цілей зустрічі команди Зеленського і чинного президента франції було налагодження робочих зв’язків між Україною та Францією.

«Мета зустрічей полягає в тому, щоб нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність спостерігати за рухом України вперед», — заявили в Єлисейському палаці.

Дрімтім) #зробимоцеразом

Передплатники Зеленського не могли залишити осторонь таке важливе фото і одразу ж почали коментувати і розповідати про свої очікування від фаворита президентської гонки.

«Приємно дивитися! Сучасні і грамотні», — додали в коментарях. «Удачі! Вам наша підтримка. Віримо в Вас! Сподіваємося на перемогу!» — написали під фото. «Володимир! Бажаю Вам перемоги! Вірю Вам! Моя сім’я голосуємо за Вас», — додали. «Тримайтеся, ми на вас сподіваємося, Володимир Олександрович терпіння Вам і вашій команді.21 числа голосую за Вас.», — пишуть фолловери Зеленського.

