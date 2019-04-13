Синоптики про 13 квітня: справжнє похолодання ще тільки наближається

Наталка Діденко на своїй сторінці на Facebook повідомила, якою буде погода в суботу 13 квітня. Згідно з її прогнозом всі вихідні пройдуть холодно, але в деяких частинах ще буде відносно тепло.
Це будуть Схід України і Південь.
12-13 квітня, в суботу-неділю весь день на Заході і на Півночі буде температура від +7 до +12 градусів, у центральних областях очікується від +10 до +15 градусів, а на Сході і на Півдні від +14 до +18 градусів.
Дощова погода найбільш імовірна в суботу на Сході країни, а в неділю 14 квітня опади будуть вже на Півдні. По решті території України Наталка не прогнозує суттєві опади.
У столиці України на вихідних все ще буде прохолодно, повітря прогріється до +8…+10 градусів. Тут також навряд чи буде суттєвий дощ.
Але також є ще один важливий нюанс, про який згадала у своєму прогнозі народний синоптик. Вже на наступному тижні місцями можливі заморозки на Заході і на крайній Півночі. Це потрібно враховувати не тільки вибираючи собі одяг, але буде важливо для водіїв.
Також Наталка розповіла, коли варто чекати потепління. За її словами тепло має повернутися в Україну в середу. Але дата поки орієнтовна.
У квітні, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, великих погодних сюрпризів чекати не доводиться. Принаймні, в його першій половині. А ось ближче до Великодня розпогодиться.
В середньому температура повітря з 21 квітня буде +12…+16 °С. А перед самою Пасхою почнеться різке підвищення по всій території — до +20…+22 °С
Прогноз погоди в містах України
Ужгород – вдень +14…+16, вночі +5…+7
Львів – вдень +9…+11, вночі +4…+6
Івано-Франківськ – вдень +8…+10, вночі +4…+6
Тернопіль – вдень +9…+11, вночі +3…+5
Чернівці – вдень +8…+10, вночі +5…+7
Хмельницький – вдень +9…+11, вночі +4…+6
Луцьк – вдень +10…+12, вночі +3…+5
Рівне – вдень +10…+12, вночі +3…+5
Житомир – вдень +9…+11, вночі +3…+5
Вінниця – вдень +8…+10, вночі +4…+6
Одеса – вдень +12…+14, вночі +7…+9
Миколаїв – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Херсон – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Сімферополь – вдень +14…+16, вночі +6…+8
Кропивницький – вдень +16…+18, вночі +6…+8
Чернігів – вдень +10…+12, вночі +4…+6
Черкаси – вдень +10…+12, вночі +5…+7
Суми – вдень +12…+14, вночі +5…+7
Полтава – вдень +16…+18, вночі +6…+8
Дніпро – вдень +16…+18, вночі +6…+8
Запоріжжя – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Донецьк – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Луганськ – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Харків – вдень +16…+18, вночі +7…+9
Київ – вдень +9…+11, вночі +4…+6
Фото Михальченко