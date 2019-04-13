Синоптики про 13 квітня: справжнє похолодання ще тільки наближається

Наталка Діденко на своїй сторінці на Facebook повідомила, якою буде погода в суботу 13 квітня. Згідно з її прогнозом всі вихідні пройдуть холодно, але в деяких частинах ще буде відносно тепло.

Це будуть Схід України і Південь.

12-13 квітня, в суботу-неділю весь день на Заході і на Півночі буде температура від +7 до +12 градусів, у центральних областях очікується від +10 до +15 градусів, а на Сході і на Півдні від +14 до +18 градусів.

Дощова погода найбільш імовірна в суботу на Сході країни, а в неділю 14 квітня опади будуть вже на Півдні. По решті території України Наталка не прогнозує суттєві опади.

У столиці України на вихідних все ще буде прохолодно, повітря прогріється до +8…+10 градусів. Тут також навряд чи буде суттєвий дощ.

Але також є ще один важливий нюанс, про який згадала у своєму прогнозі народний синоптик. Вже на наступному тижні місцями можливі заморозки на Заході і на крайній Півночі. Це потрібно враховувати не тільки вибираючи собі одяг, але буде важливо для водіїв.

Також Наталка розповіла, коли варто чекати потепління. За її словами тепло має повернутися в Україну в середу. Але дата поки орієнтовна.

У квітні, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, великих погодних сюрпризів чекати не доводиться. Принаймні, в його першій половині. А ось ближче до Великодня розпогодиться.

В середньому температура повітря з 21 квітня буде +12…+16 °С. А перед самою Пасхою почнеться різке підвищення по всій території — до +20…+22 °С

Прогноз погоди в містах України

Ужгород – вдень +14…+16, вночі +5…+7

Львів – вдень +9…+11, вночі +4…+6

Івано-Франківськ – вдень +8…+10, вночі +4…+6

Тернопіль – вдень +9…+11, вночі +3…+5

Чернівці – вдень +8…+10, вночі +5…+7

Хмельницький – вдень +9…+11, вночі +4…+6

Луцьк – вдень +10…+12, вночі +3…+5

Рівне – вдень +10…+12, вночі +3…+5

Житомир – вдень +9…+11, вночі +3…+5

Вінниця – вдень +8…+10, вночі +4…+6

Одеса – вдень +12…+14, вночі +7…+9

Миколаїв – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Херсон – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Сімферополь – вдень +14…+16, вночі +6…+8

Кропивницький – вдень +16…+18, вночі +6…+8

Чернігів – вдень +10…+12, вночі +4…+6

Черкаси – вдень +10…+12, вночі +5…+7

Суми – вдень +12…+14, вночі +5…+7

Полтава – вдень +16…+18, вночі +6…+8

Дніпро – вдень +16…+18, вночі +6…+8

Запоріжжя – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Донецьк – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Луганськ – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Харків – вдень +16…+18, вночі +7…+9

Київ – вдень +9…+11, вночі +4…+6

Фото Михальченко