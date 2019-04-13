Директору Волинського облавтодору дали умовний термін за хабарі в 300 тисяч гривень

Директор Волинського облавтодору, якого спіймали на отриманні хабара у розмірі 300 тис. гривень, отримав два роки умовного покарання.

У 2018 директор ДП «Волинський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» вимагав у підприємця 300 тис. гривень за погодження договору оренди будівлі та споруди стоянки автомобілів в селі Оконськ на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин загальною площею 7,7 тис. кв. м. У приміщенні планували облаштувати кафе-бар з продажем підакцизних товарів.

Кошти повинні були передати посадовим особам Держагентства автомобільних доріг і «ДАК «Автомобільні дороги України».

Обвинувачений усно вказав працівникам виробничо кошторисного відділу підготувати пакет документів, необхідних для надання дозволу на передачу в оренду нерухомості і направив відповідні документи до ДАК «Автомобільні дороги України».

Пізніше підприємцю, яка хотіла взяти в оренду приміщення, зателефонував представник «Волинського облавтодору» і повідомив про необхідність прибути для укладення договору оренди. Директор облавтодору підписав договір про надання приміщення в тимчасове користування і спорудження автостоянки.

У вересні директор облавтодору отримав від підприємця хабар. Кошти призначалися для передачі посадовим особам Державного агентства автомобільних доріг і ДАК «Автомобільні дороги України» за надання дозволу та погодження укладення договору оренди. Насправді директор облавтодору не збирався передавати кому-то гроші.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання провини. В результаті, суд визнав чиновника винним за ст. 369 КК, оштрафував на 10,2 тис. гривень, а також визначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, проте його замінив на умовний термін на 2 роки.