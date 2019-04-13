У сотню найбагатших людей країни увійшли три жінки

Серед ста найбагатших українців всього лише три жінки.

У цій трійці – Галина Герега (співвласниця “Епіцентр К”), Філя Жебровська (“Фармак”), Наталія Бондарева (“Баядера”).

Стан Галини Гереги (на фото), яка разом з чоловіком Олександром ділить 10 місце в цьому списку, експерти оцінили в 930 млн доларів. У минулому році подружжя займали в аналогічному рейтингу 12 рядок.

Філя Жебровська в порівнянні з минулого роком піднялася на шість сходинок у турнірній таблиці олігархів”. Зараз вона займає 34 місце, а її статки оцінюють у 252 млн доларів.

А ось Наталія Бондарева за рік втратила п’ять позицій і опинилася на 40 місці. Її статки оцінюють у 207 млн доларів.