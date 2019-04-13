«Укрзалізниця» закупила електрощітки у підставної фірми за 2,8 млн гривень

Південна та Донецька залізниці закупили електрощітки у підозрілої компанії за 2,8 млн гривень.

Переможцем аукціонів стала компанія «Ванкор-Дніпро», зареєстрована в офісному центрі в Дніпрі. Компанія має загальний номер телефону ще з 5 фірмами, прописаними за різними адресами.

В обох тендерах суперником була фірма «ЛАМІ», також зареєстрована в Дніпрі, приблизно в один час з компанією-переможцем.

На тендері Південної залізниці «конкуренти» подали свої пропозиції з різницею в часі в 2 хвилини. На тендері Донецької залізниці з різницею в 6 хвилин.

Крім того, пропозиції обох учасників мали однакові документи.

Ідентичні дата створення і розмір файлу, говорить про те, що це один і той же файл, який подали два різних учасника. В інших файлах дата і час створення відрізняється на кілька хвилин.

Обидві компанії пропонували електрощітки одного виробника — «ДЗСОМ», якого торік викрили змову АМКУ оштрафував на 68 тис. гривень. Пізніше «ДЗСОМ» оскаржило рішення Антимонопольного комітету і виграв суд.