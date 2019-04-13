Жах і хаос: стало відомо про сумні реалії життя на Донбасі

У населення Луганської області апатично-відчайдушний і негативно-депресивний настрій, так як в регіоні твориться хаос і розруха.

Про це заявив відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

“Та ж Луганська область дала найменший результат Порошенко в Україні, і це цілком логічно пояснюється, тому що область перетворилася в ведмежий кут. Область покинута, нею ніхто не займається, і вона являє собою криваву рану на тілі України”, – сказав журналіст.

За словами Казанського, зараз в Києві обговорюють те, як відновити окуповані території після повернення, але ніхто чомусь не говорить про відродження територій, які вже підконтрольні Україні.

“У Лисичанську просто кошмар, що твориться-хаос, розруха. У тому ж Сєвєродонецьку фактично безвладдя – мери протистоять міськрадам, в яких робота паралізована, керівників комунальних підприємств, то знімають, то призначають. Відповідно не робляться дороги – там страшні вибоїни і в Сєверодонецьку, і в Лисичанську машину можна просто вбити. У Лисичанську за борги постійно відключають то тролейбуси, то телевежі, в результаті чого в ЛНР зникли українські канали. З водоканалом в Лисичанську та ж проблема – є величезні борги у закритих підприємств і незрозуміло, як забирати гроші. Всі основні заводи збанкрутували, причому штучно. А багато хто взагалі знищені – від них нічого не залишилося”, – додав він.

Журналіст зазначає, що місцеві підприємства знищені елітами.

“Завод ГТВ (гумово-технічних виробів) знищила команда [Олександра] Єфремова. Завод купила структура “Зоофонд”, підконтрольна Єфремову – потім його загнали в борги і повністю знищили. Завод “Пролетарій” належав Сергію Дунаєву, який на виборах був довіреною особою Бойка. Тобто було завдано жорстокої шкоди цій території”, – сказав він.

Люди в цих регіонах продовжують підтримувати проросійських людей, так як навіть Бойко і Дунаєв переконують людей, що у всьому винен Київ і центральна влада, вважає Казанський.

“Але і центральна влада теж винна тим, що не припиняла цього, що допускала перетворення того ж Лисичанська у феодальну вотчину Бойка, що той же Бойко не сів за вишки, а вся країна говорила про них, але він не отримав жодного покарання. Дунаєв не отримав ніякого покарання за те, що банкрутив підприємства, в тому числі державний завод “Пролетарій”, що виробляв скло. Цей завод скоро на метал розпиляють – і все. В цілому по області ситуація така: з осені 2018 року немає глави адміністрації, а є лише в. о. це найяскравіший показник відношення влади”, – резюмував журналіст.