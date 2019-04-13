Агітаторам за Порошенку запропонували влаштуватися в штаби Зеленського

У Києві, за даними ЗМІ з агітаторами Порошенко на цьому тижні провели збори – і всім запропонували перейти на роботу… в штаби Зеленського. Таке зібрання пройшло, наприклад, у штабі Подільського району столиці.

Про це йдеться в розгорнутому матеріалі Роксолани Петренко: «Думає, що його кинули і хоче зірвати другий тур – Порошенко не заплатив виборчкомів».

«Ви у Зеленського грошей заробите, і ми вас ще будемо доплачувати, а ви нам деяку інформацію допоможете дістати», – так пояснили задумку. При цьому агітаторам у Подільському районі заплатили по 1000 гривень відразу після першого туру голосування – і пообіцяли заплатити ще раз у квітні.

Однак після пропозиції перейти на роботу до Зеленському, активність штабу чинного президента почала стихати. Влаштуватися у «конкуруючу фірму» мало у кого вийшло, немає вакансій. Агітатори зажурилися, багато хто боїться, що більше їм вже не заплатять, пише журналіст «Вістей»