Суд над експертом у справі «рюкзаків Авакова» відтермінували

Сама фігурантка цю справу вважає помстою за справу «рюкзаків Авакова». Вона з’єднання ясувала, що вартість одного наплічника була вп’ятеро завищена

Експертці у справі «рюкзаків Авакова» закидають завдання збитків будівельній компанії, передає 5 канал.

Цю справу розглядають у кам’янці-Подільському. Слухання перенесли на 25 квітня майже одразу після початку засідання. Причина – військовий прокурор приніс копії документів замість оригіналу.

Зазначається, що нинішня справа проти Надії Бугрової стосується ще 13-го року. Слідство закидає їй привласнення 5 тисяч гривень під час експертизи розкрадань у будівельній компанії. Однак директор цього підприємства каже, що претензій до Бугрової не має. Звинувачення висуває військова прокуратура, попри те, що цивільна справа.

Сама фігурантка цю справу вважає помстою за справу «рюкзаків Авакова». Вона з’єднання ясувала, що вартість одного наплічника була вп’ятеро завищена. Тоді МВС їх закупило майже за 3000 гривень кожен. Представник прокуратури від коментарів відмовився.

«Вони нам нікого експертизу, ми нею задоволенні. Претензій ми не маємо ніяких, абсолютно. Чому ми на сьогодні запросили? І чого це справа сплила, яким чином? Вона вже 5 років кримінальна справа і не рухається нікуди, а чого сьогодні знайшли цю Надію Костянтинівну – мені не зрозуміло», – розповідає потерпілий, директор будівельної компанії Володимир Мужило.

«Від січня 2018 року на мене поцупити. Виконала експертизи так званих рюкзаків Авакова і отримала кримінальну справу», – каже обвинувачувана Надія Бугрова.

Нагадуємо, два роки тому, за підозрою в розтраті 15 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії затримали сина голови МВС Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чоботаря та керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. У липні наступного року САП справу стосовно Авакова та Чоботаря закрила. Третій фігурант Литвин взявши провину на себе. Справу проти експертки Надії Бугрової порушили у листопаді торік.