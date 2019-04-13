«Журн*люхи»: скандальний соратник Зеленського обізвав журналістів, які звинуватили його в поїздках в Росію

Адвокат Андрій Богдан, якого засобів масової інформації пов’язують з Ігорем Коломойським і президентською кампанією Володимира Зеленського, вкрай несхвально висловився про журналістів «Радіо Свобода».

Про це пише один з авторів проекту «Схеми» Наталія Седлецька на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає UAportal.

Журналістка зазначає, що Андрій Богдан, якому в разі перемоги Зеленського на виборах глави держави пророкують посаду голови Адміністрації президента, образив журналістів-розслідувачів, назвавши їх «журн*люхами».

Як розповіла Седлецька, програмі «Схеми» стало відомо про поїздки Богдана на територію країни-агресора, починаючи з 2014 року. Незважаючи на спростування з його боку даних заяв, розслідувачі встановили, що його тричі помічали в московському аеропорту Внуково.

Отже, журналісти попросили Богдана дати коментар з приводу цієї інформації. Однак сам юрист у відповідь зірвався на образи.

Посаду адвоката був видалений, проте в історії змін публікація збереглася.