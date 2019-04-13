Порошенко продемонстрував доходить до божевілля страх втратити владу — політолог

І це було вчора сліпучо-чітко показано.

Хлопці, перестаньте ставиться до президента як до Божества.

Вся їхня божественність будується на идолопоклонническом відношенні, що крісло президента дає якісь надприродні здібності.

Не дає!

Це крісло є збільшувальним склом, яке роздуває реальні якості людини. І тільки.

Якості можуть бути хорошими, можуть бути поганими. Всі цінності людини, його суть починають проявлятися в ньому.

І це було вчора сліпучо-чітко показано.

Страх втратити владу, що доходить до божевілля, презирство до опонентів ( уявіть, як він зневажає звичайних людей від сохи), готовність ломитися в чужу власність заради того, щоб зірвати передачу, де підсвітять факти, що дискредитують тебе.

Зеленський зробив велику справу, змусивши Порошенко за один тиждень розкритися у всій красі.

А через тиждень Зеленський сам зійде на цю Голгофу і згорить.