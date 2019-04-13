Порошенко продемонстрував доходить до божевілля страх втратити владу — політолог

І це було вчора сліпучо-чітко показано.
Хлопці, перестаньте ставиться до президента як до Божества.
Вся їхня божественність будується на идолопоклонническом відношенні, що крісло президента дає якісь надприродні здібності.
Не дає!
Це крісло є збільшувальним склом, яке роздуває реальні якості людини. І тільки.
Якості можуть бути хорошими, можуть бути поганими. Всі цінності людини, його суть починають проявлятися в ньому.
І це було вчора сліпучо-чітко показано.
Страх втратити владу, що доходить до божевілля, презирство до опонентів ( уявіть, як він зневажає звичайних людей від сохи), готовність ломитися в чужу власність заради того, щоб зірвати передачу, де підсвітять факти, що дискредитують тебе.
Зеленський зробив велику справу, змусивши Порошенко за один тиждень розкритися у всій красі.
А через тиждень Зеленський сам зійде на цю Голгофу і згорить.