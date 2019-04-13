У Порошенка є один шанс залишитися в політичному житті України

Багато хто дивується, хам перебивав президента, кинув трубку, гопник, гірше Януковича. Які тонкі чутливі натури. Возмущаетесь. Так щиро. А у мене кілька питань.

Перший. Чому ніхто з вас не обурюється тим, що улюблений президент в черговий раз нагло збрехав, ледь відкрив рот?

Рівно перед моментом, коли Володимир Зеленскийперебил і не хотів слухати, Петро Порошенко збрехав, що не стежить за пересуваннями і не знає, що той уже у Франції?

Хтось з прихильників Порошенко готовий дати оцінку його постійної брехні? Він же бреше постійно. Він у своїй країні перетворився на головне джерело поширення брехні і бруду.

Він бреше, що дебати за законом повинні бути в студії Суспільного. Це неправда. Закон не забороняє проводити їх де завгодно, не визначає і не обмежує місця. Місце визначено постановою ЦВК, яке при бажанні уточнюється за один день.

А бажання таке у президента немає. Підконтрольна ЦВК щось не горить ініціативою уточнювати постанову.

Зате горить ініціативами Порошенко — вимагає з самим собою дебатувати вже кожен день. Вривається в прямі ефіри і вимагає слухати все те брехня, яку несе, вимагає поваги.

І друге питання. А яка може бути повага до людини, яка постійно бреше і поширює особисто про вас усяку єресь?

Порошенко і його штаб масово поширюють інформацію про те, що Зеленський — наркозалежна людина. Не маючи на те жодних реальних доказів.

Порошенко і його штаб поширюють інформацію про те, що Зеленський являє Путіна в Україні. Не маючи для цього жодних переконливих підстав.

Порошенко і його штаб ініціює і поширює відео про те, як Зеленського збиває Камаз, як він зізнається у вживанні наркотиків.

І потім Порошенко вривається в ефір, знаючи, що тебе немає в країні і вимагає від тебе тут і зараз. А коли ти дзвониш і кажеш в студії по телефону, він бреше і не червоніє. Захочете ви розмовляти з такою людиною ввічливо? Я сильно сумніваюся і хотів би подивитися на це.

Коротше, вся ця історія порядком набридла. Я не дуже хочу бути тим, хто виправдовує Зеленського. І ще менше я хочу, щоб Петро Порошенко залишався президентом. Я хочу бачити дебати. І хочу їх бачити один раз. На стадіоні, 19 квітня. Куди Петро спочатку погодився прийти, а потім передумав. Бо думає, що його переконлива перемога на дебатах не відразу дійде до виборця. Помиляється, бо виборцю масово навело постійна брехня Порошенко і його команди.

Єдиний шанс, який нормальні дебати 19 квітня дають Петра Порошенка — це шанс взагалі залишитися у політичному житті країни з прицілом на парламентські вибори.