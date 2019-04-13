Складено рейтинг соцмереж в Україні, – RBG

Кількість регулярних користувачів Мережі в Україні становить не менше 63% населення – майже 20,8 млн осіб.

У Мережі з’явився рейтинг популярності соціальних мереж в Україні. Він складений компанією Research & Branding Group з урахуванням зміни даних за період з травня 2018 року.

Найпопулярнішою соцмережею в Україні залишається Facebook. Ним користуються половина респондентів, які взяли участь в опитуванні.

За останній рік в Україні також збільшився відсоток користувачів YouTube (30%) та Instagram (27%). Однокласники і Вконтакте стрімко втрачають українських користувачів, зараз їх 6% і 10% відповідно.

Найбільше українських користувачів цікавить розважальний і пізнавальний контент. Тільки 36% використовують соцмережі, щоб дізнатися новини, а 60% користуються ними для спілкування з друзями.

В опитуванні типу face-to-face взяв участь 2001 респондент по всій території України (за винятком тимчасово окупованої землі).

Фото: Gizchina